Maccarese, fiamme devastano uno stabilimento balneare: Vigili del Fuoco sul posto

La Sala Operativa ha inviato, alle ore 10:00 circa di oggi, 13 agosto 2026, il personale dei Vigili del Fuoco per un intervento in Via di Praia a Mare, località Maccarese, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di uno stabilimento balneare.
I dettagli
Le fiamme, originate presumibilmente dai locali della cucina, si sono successivamente propagate, interessando l’intera struttura dello stabilimento balneare. Al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio.
Sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento cinque squadre dei Vigili del Fuoco.
Sul posto è altresì presente personale sanitario del servizio 118, a supporto delle operazioni di soccorso. Inviate in seguito ulteriori autobotti: le fiamme costituiscono una minaccia anche per gli stabilimenti adiacenti.