Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Il ranch dei miei sogni

01:40 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 3a giornata (sessione serale) – seconda parte

23:00 The Basketball Dream – Marco Belinelli E1

23:55 The Basketball Dream – Marco Belinelli E2

00:50 School of Mafia

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E3 – Il gioco delle coppie

21:15 Il vizio del lupo – Un giorno in Pretura

23:10 TG3 Sera

23:20 Meteo 3

23:25 Appresso alla musica – Puntata del 25/01/2024

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Shall We Dance?

23:33 Unbroken

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 Ricchi a tutti i costi – PrimaTv

23:26 Tg5

00:05 Croce e delizia

Italia 1

20:37 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Chicago P.D. – PrimaTv

23:50 Law & Order: Unita’ Speciale

00:36 Cold Case – Delitti irrisolti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La giusta distanza

23:15 Truman Capote – A sangue freddo

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:00 R.I.P. – Roast in Peace

00:20 Sei giorni, sette notti

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Il monaco

23:50 Abba: 50 anni di musica

20 Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:06 Deep Impact

23:23 Blade

Rai 4

20:35 Criminal Minds XI ep.13

21:19 Il cigno nero

23:01 Bones and all

01:07 Nido di vipere

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 The Forgiven

23:43 Profumo – Storia di un assassino

Rai 5

20:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Un altro Nepal: giungla, spiritualità e tradizioni – 07/08/2025

21:19 Sapiens, un solo pianeta – Come si costruisce la storia – Puntata del 30/05/2026

23:35 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E3 – Aosta, una Roma tra le Alpi

00:34 Rock Legends: Coldplay

01:18 Rai News Notte

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

21:10 Il ritorno

22:40 Fitzcarraldo

01:27 Il vichingo venuto dal sud

Rai Premium

21:20 Uno sbirro in appennino – S1E3 – Il caso degli spiriti

22:25 Uno sbirro in appennino – S1E4 – Ad opera di ignoti

23:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E3

00:15 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E4

01:10 La Squadra – S3E17

Cielo

20:00 Friends

21:15 Blind Waters – Terrore Dagli Abissi

23:05 Altitude – Paura ad alta quota

00:40 Siberia

Twentyseven

20:14 La signora del West

21:09 Nudi e felici

23:04 Cattivi vicini

00:45 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 Mister Mamma

22:45 Baran

00:30 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Una donna in carriera

23:25 In & Out

La 5

20:06 Terra Amara

21:09 L’incredibile storia di Winter il delfino

23:22 Yoga Radio Estate

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia

23:55 La clinica del pus

Cine34

21:00 Piccolo grande amore

23:56 La bocca

01:53 Il corpo

Focus

20:31 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Into the wild: India

23:11 Fuori le prove! – indagini ai confini della realtà

23:57 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà

00:46 Bermuda: I misteri degli abissi

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:22 The Closer

21:13 Con l’aiuto del Cielo – Anima persa

23:04 C.S.I. Miami

00:46 The Irrational

Italia 2

20:12 One Piece

21:04 American Pie – Il matrimonio

22:52 American Dad!

00:08 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:40 Undercut: l’oro di legno

23:50 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

01:35 KO! Botte da strada

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Un matrimonio da favola – 20/04/2026

21:10 L’Italia della Repubblica – Gli anni di piombo

22:10 Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto

23:35 Sant’Anna di Stazzema ’44 – La memoria dopo l’oblio

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Un matrimonio da favola – 20/04/2026

Mediaset Extra

21:14 Zelig On

00:07 The wall

Foto di repertorio