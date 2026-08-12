Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Noos – L’avventura della conoscenza
23:55 TG1 Sera
00:00 Il ranch dei miei sogni
01:40 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 3a giornata (sessione serale) – seconda parte
23:00 The Basketball Dream – Marco Belinelli E1
23:55 The Basketball Dream – Marco Belinelli E2
00:50 School of Mafia
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0
20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E3 – Il gioco delle coppie
21:15 Il vizio del lupo – Un giorno in Pretura
23:10 TG3 Sera
23:20 Meteo 3
23:25 Appresso alla musica – Puntata del 25/01/2024
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Shall We Dance?
23:33 Unbroken
Canale 5
20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Ricchi a tutti i costi – PrimaTv
23:26 Tg5
00:05 Croce e delizia
Italia 1
20:37 NCIS – Unità Anticrimine
21:27 Chicago P.D. – PrimaTv
23:50 Law & Order: Unita’ Speciale
00:36 Cold Case – Delitti irrisolti
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La giusta distanza
23:15 Truman Capote – A sangue freddo
01:40 Like – Tutto ciò che Piace
TV8
20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
23:00 R.I.P. – Roast in Peace
00:20 Sei giorni, sette notti
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Il monaco
23:50 Abba: 50 anni di musica
20 Venti
20:16 THE BIG BANG THEORY
21:06 Deep Impact
23:23 Blade
Rai 4
20:35 Criminal Minds XI ep.13
21:19 Il cigno nero
23:01 Bones and all
01:07 Nido di vipere
Iris
20:12 Walker Texas Ranger
21:14 The Forgiven
23:43 Profumo – Storia di un assassino
Rai 5
20:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Un altro Nepal: giungla, spiritualità e tradizioni – 07/08/2025
21:19 Sapiens, un solo pianeta – Come si costruisce la storia – Puntata del 30/05/2026
23:35 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E3 – Aosta, una Roma tra le Alpi
00:34 Rock Legends: Coldplay
01:18 Rai News Notte
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo
21:10 Il ritorno
22:40 Fitzcarraldo
01:27 Il vichingo venuto dal sud
Rai Premium
21:20 Uno sbirro in appennino – S1E3 – Il caso degli spiriti
22:25 Uno sbirro in appennino – S1E4 – Ad opera di ignoti
23:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E3
00:15 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E4
01:10 La Squadra – S3E17
Cielo
20:00 Friends
21:15 Blind Waters – Terrore Dagli Abissi
23:05 Altitude – Paura ad alta quota
00:40 Siberia
Twentyseven
20:14 La signora del West
21:09 Nudi e felici
23:04 Cattivi vicini
00:45 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 Mister Mamma
22:45 Baran
00:30 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Una donna in carriera
23:25 In & Out
La 5
20:06 Terra Amara
21:09 L’incredibile storia di Winter il delfino
23:22 Yoga Radio Estate
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia
23:55 La clinica del pus
Cine34
21:00 Piccolo grande amore
23:56 La bocca
01:53 Il corpo
Focus
20:31 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Into the wild: India
23:11 Fuori le prove! – indagini ai confini della realtà
23:57 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà
00:46 Bermuda: I misteri degli abissi
Giallo
21:10 L’Ispettore Barnaby
01:10 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:22 The Closer
21:13 Con l’aiuto del Cielo – Anima persa
23:04 C.S.I. Miami
00:46 The Irrational
Italia 2
20:12 One Piece
21:04 American Pie – Il matrimonio
22:52 American Dad!
00:08 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
21:40 Undercut: l’oro di legno
23:50 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
01:35 KO! Botte da strada
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Un matrimonio da favola – 20/04/2026
21:10 L’Italia della Repubblica – Gli anni di piombo
22:10 Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto
23:35 Sant’Anna di Stazzema ’44 – La memoria dopo l’oblio
00:15 Rai News Notte
00:20 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Un matrimonio da favola – 20/04/2026
Mediaset Extra
21:14 Zelig On
00:07 The wall
Foto di repertorio