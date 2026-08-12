Roma, a un passo dal gesto estremo: salvato un ragazzo

A Roma, la sera del 10 agosto, una donna si è presentata in grande allarme presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Cinecittà per segnalare che il figlio quasi 30enne le aveva appena inviato preoccupanti messaggi d’addio fortemente allarmanti.

I dettagli

I militari hanno avviato immediatamente le ricerche concentrandosi all’interno del Parco di Centocelle, addentrandosi a piedi nella vegetazione per circa trecento metri fino a individuare l’uomo.

In forte stato di alterazione emotiva, si trovava in piedi su una sedia con una corda legata al collo e fissata a un ramo. Alla vista delle uniformi, ha minacciato di compiere subito il gesto estremo se qualcuno si fosse avvicinato.

A quel punto, per evitare un tragico epilogo, uno dei Carabinieri si è fermato e ha avviato una delicata negoziazione. Nel corso di un colloquio durato circa venticinque minuti, il militare è riuscito a instaurare un legame di empatia e fiducia, ascoltando con attenzione le forti insoddisfazioni personali e professionali manifestate dal 30enne.

Usando poi un pretesto per avvicinarsi in sicurezza e stabilire un contatto fisico, l’operante è riuscito definitivamente a convincerlo a desistere.

I militari lo hanno subito aiutato a scendere e lo hanno liberato dal cappio, che gli stava già provocando lievi lesioni e difficoltà respiratorie. Una volta messo al sicuro, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, già allertati sul posto, ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni per i necessari accertamenti, dove ha potuto infine riabbracciare i propri familiari.