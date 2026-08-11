Pioggia e temporali nel Lazio: diramata l’allerta meteo

Maltempo nel Lazio: diramata l’allerta gialla dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio.

Maltempo nel Lazio: il bollettino

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori appenninici, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.

L’allerta meteo ha validità dal pomeriggio di oggi, 11 agosto, e per le prossime 6 ore; come dal pomeriggio di domani, 12 agosto, e per le successive 6 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio