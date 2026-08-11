Fiuggi, truffa informatica ai danni di un istituto religioso: recuperati 30mila euro

La prontezza e l’acume investigativo dei Carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno permesso di individuare l’autore di una frode informatica e di poterlo deferire all’Autorità Giudiziaria, ma cosa importante recuperare trentamila euro truffati ad un istituto religioso della città termale.

I dettagli

Tutto nasce dalla denuncia da parte di una appartenente ad un istituto religioso fiuggino, la quale riferiva ai Carabinieri che pochi giorni prima aveva ricevuto la telefonata da parte di un interlocutore di sesso maschile che si presentava come un carabiniere del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, allarmandola che dal loro conto corrente stavano migrando verso l’estero delle consistenti somme di denaro.

Il truffatore dopo aver carpito la fiducia della vittima si faceva indicare gli estremi del conto corrente e poi le credenziali per poter operare in autonomia online, rassicurandola che avrebbe provveduto a mettere in sicurezza il capitale accantonato “migrandolo” su altro conto corrente affidabile.

Effettivamente il truffatore effettuava un bonifico istantaneo di trentamila euro su altro conto corrente che inizialmente non preoccupavano la vittima ma poi, quando perdeva ogni forma di contatto con il truffatore, che si rendeva irreperibile, si rivolgeva alle forze dell’ordine.

I carabinieri di Fiuggi risalivano all’iban ed alla banca ove era stata trasferita la somma di denaro ed al suo intestatario ed immediatamente provvedevano ad effettuare un sequestro preventivo della somma ed a deferire l’intestatario del conto, un giovane della provincia di Caserta.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.