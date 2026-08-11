Estate rovente contro lo spaccio: 42 arresti in Ciociaria

Con l’impennata delle temperature estive, anche l’attività di contrasto all’illegalità dell’Arma dei Carabinieri in Ciociaria si è fatta letteralmente “rovente”, segnando un forte incremento dei risultati operativi sul territorio. Il Comando Provinciale di Frosinone, nel corso di un’intensa e capillare campagna condotta nell’ultimo mese estivo, ha conseguito straordinari traguardi nella lotta alla diffusione di sostanze stupefacenti.

Gli arresti

Attraverso il coordinamento dinamico delle Compagnie dipendenti e del Nucleo Investigativo, i militari hanno stroncato canali di approvvigionamento interregionali, disarticolato sodalizi radicati e sequestrato ingenti quantitativi di droga. Un presidio costante quello dell’Arma, con le 55 stazioni dislocate sul territorio, che ha risposto alla morsa del caldo estivo con una presenza capillare, garantendo sicurezza e tutela della salute pubblica, in particolare per i più giovani.

Le attività sul campo hanno delineato un quadro statistico di eccezionale rilievo, testimoniando l’efficacia del dispositivo di controllo provinciale in queste calde settimane:

15 persone arrestate in flagranza di reato, sorprese durante perquisizioni d’iniziativa e controlli stradali.

27 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare (di cui 24 nell’ambito di ampie inchieste coordinate dalla D.D.A. di Roma e dalla Procura di Frosinone, e 3 colpite da ordini di carcerazione/sospensione per condanne definitive).

7 persone sottoposte a misure cautelari reali/personali (divieti/obblighi di dimora o presentazione quotidiana alla p.g.) nell’ambito dell’operazione “NAVIGANDO SUL PO” del Nucleo Investigativo.

17 persone denunciate in stato di libertà per reati connessi alla detenzione ai fini di spaccio o al porto abusivo di armi .

17 persone denunciate in stato di libertà per reati connessi alla detenzione ai fini di spaccio o al porto abusivo di armi . 25 assuntori segnalati alla Prefettura a seguito di controlli diretti stradali, a cui si aggiungono oltre 100 segnalazioni correlate alle indagini preliminari del Nucleo Investigativo.

Durante le operazioni estive è stato sottratto al mercato locale un quantitativo rilevantissimo di sostanze stupefacenti oltre 2,7 kg di cocaina, oltre a vari quantitativi di crack, hashish. Marijuana 2 Piante di Cannabis.

I dati confermano che la cocaina si attesta come lo stupefacente a più largo consumo, rappresentando la quasi totalità dei sequestri in peso. Al contempo, desta allarme sociale la diffusione di derivati sintetici ad alta dipendenza come il crack, spesso associato alla pericolosa pratica di “cucinare” la sostanza direttamente sul posto per un consumo immediato.

Numerose sono state le operazioni condotte dalle Stazioni Carabinieri, alle quali sono state affiancate le attività di più ampia portata dei nuclei operativi delle Compagnie e del Nucleo Investigativo, che hanno condotto operazioni di rilievo che hanno azzerato pericolosi canali di spaccio:

15 luglio (Cassino) – operazione “PELIDE”: la Compagnia di Cassino ha eseguito 20 misure cautelari, disarticolando un sodalizio a forte connotazione familiare dedito al traffico di cocaina (con forniture ricostruite per 63 kg, pari a un valore di oltre 5,2 milioni di euro) e all’usura aggravata dal metodo mafioso nelle aree di Cassino, Piedimonte San Germano (località Volla), Aquino e Roccasecca. Eseguito contestualmente un sequestro preventivo per equivalente di oltre 5,5 milioni di euro;

17 luglio (Frosinone) – operazione “NAVIGANDO SUL PO”: il Nucleo Investigativo ha smantellato un sodalizio che gestiva una centrale dello spaccio attiva h24 in un appartamento popolare blindato e videosorvegliato in Via Po. Accertate oltre 24.000 cessioni di stupefacenti per un giro d’affari stimato in oltre un milione di euro all’anno . L’immobile è stato sgomberato e restituito all’A.T.E.R.

31 luglio (Arnara e Frosinone): intercettato dal Nucleo Investigativo un ingente canale di rifornimento con l’arresto di 4 persone e il sequestro di oltre 2 kg di cocaina (nascosta nel bagagliaio di un’auto) insieme a un arsenale di armi e munizioni detenute illegalmente, tra cui una carabina rubata.

4 agosto (Frosinone): arresto in flagranza di 4 persone in un covo blindato in Via Mola Nuova, sorprese mentre “cucinavano” cocaina su un fornello attivo . Sequestrati 443 grammi di sostanze (cocaina e crack), hashish e 1.765 euro in contanti .

L’azione estiva dell’Arma si fonda sulla ferma consapevolezza che il contrasto alla droga non sia solo repressione, ma una diretta tutela contro la violenza domestica, le estorsioni ai danni delle famiglie delle vittime di tossicodipendenza e i rischi per la sicurezza stradale. L’operatività del Comando Provinciale di Frosinone dimostra una strategia a tutto campo che fa dei Carabinieri un baluardo fondamentale per la comunità ciociara anche nei mesi più caldi dell’anno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.