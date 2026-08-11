Roma, bagno nella Fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica: multato

Si è tuffato nella Fontana delle Naiadi, in piazza della Repubblica, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, 10 agosto 2026, quando una pattuglia del I Gruppo Centro è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l’uomo all’interno della vasca monumentale e facendolo uscire.

Una volta identificato, il 42enne, di nazionalità tedesca, è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, che vieta di immergersi, totalmente o parzialmente, nelle fontane storiche della città.

Nei suoi confronti è stato inoltre applicato l’ordine di allontanamento previsto dalla normativa (cosiddetto Daspo urbano).

L’intervento rientra nelle quotidiane attività di vigilanza e controllo svolte dalla Polizia Locale nel Centro Storico, finalizzate alla tutela del patrimonio storico e artistico della Capitale e alla salvaguardia del decoro urbano.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.