Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Il giovane Montalbano S1E5 – Il terzo segreto
23:40 TG1 Sera
23:45 Noos viaggi nella natura – Mondi oscuri –
00:40 Che tempo fa
00:45 Reazione a catena
Rai 2
20:05 Europei di Atletica 2026 – 1a giornata (sessione serale)
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 1a giornata (sessione serale)
23:00 80 minuti
00:40 Giulia Vecchio intervista Cristiano Caccamo
01:15 Giulia Vecchio intervista Alessio Sakara
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 09/02/2026
20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E1 – Casa dolce casa
21:15 Filorosso
00:00 TG3 Sera
00:10 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Zona bianca
00:35 Confessione reporter inverno
01:34 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:37 La ruota della fortuna
21:20 Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore – PrimaTv
23:50 Tg5
00:31 Partnerperfetto.com
Italia 1
20:40 NCIS – Unità Anticrimine
21:30 King of Killers – PrimaTv
23:12 A luci spente
00:48 E – Planet
01:11 Drive Up Summer Edition
01:40 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Sei Felice?
23:15 La7 Doc
00:15 Tg La7
00:25 In Onda
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Dinner Club
00:50 La mia piccola principessa
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Little Big Italy
01:20 Nudi e crudi
20 Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:08 The Equalizer – PrimaTv
00:27 La fuga dell’assassino
01:58 Chicago Med
Rai 4
20:34 Criminal Minds XI ep.9
21:19 Fire Country S4E13 The Bravest
21:59 Fire Country S4E14 Why Not Now?
22:39 Fire Country S4E15 Making Things Go Boom
23:22 Nido di vipere
01:09 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:10 Walker Texas Ranger
21:13 The burning plain – Il confine della solitudine
23:18 Madres Paralelas
01:32 Note di cinema
01:42 Frammenti dal passato – Reminiscence
Rai 5
20:08 Le donne della tradizione – Geo 14/12/2023
20:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Svalbard: la vita al Polo Nord – 24/07/2025
21:20 Close (2022)
23:03 Gli amori di Astrea e Céladon
00:51 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte
01:32 Rai News Notte
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – I detective pensano?
21:10 Solo sotto le stelle
23:00 Corri uomo corri
01:00 I mitici – Colpo gobbo a Milano
Rai Premium
21:20 Máxima – E1 – Versione televisiva
23:30 Le regole della pazzia
01:00 La Squadra – S3E15
Cielo
20:00 Friends
21:20 The Debt Collector – Il ritorno
23:15 Siberia
00:55 Bent – Polizia criminale
Twentyseven
20:14 La signora del West
21:10 L’ultimo samurai
23:49 Walker Texas ranger: riunione mortale
01:31 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Il Libro di Esther
22:40 Indagine ai confini del sacro
23:20 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 The Vanishing – Scomparsa
23:20 Minuti contati
01:05 Il danno
La 5
20:05 Terra Amara
21:10 Segui il tuo cuore
23:03 Kiss the Chef – Un altro amore
00:51 Cherry Season – La stagione del cuore
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
00:50 Vite al limite
Cine34
21:00 Immaturi – Il viaggio
23:06 Vi racconto
23:17 Ti presento un amico
01:00 E adesso sesso
Focus
20:25 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Venezia – Uno sguardo dal cielo
23:36 Vajont, 9 ottobre 1963 – La montagna, la diga, gli uomini
01:23 Treno 8017, una tragedia dimenticata
Giallo
21:10 Crociera con delitto
23:10 The Chelsea Detective
01:10 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:19 The Closer
21:13 C.S.I. Miami
00:50 Maigret ha paura
Italia 2
20:02 One Piece
21:01 Lupin: il pericolo è il mio mestiere
22:45 THE BIG BANG THEORY
00:12 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
23:20 Per un pugno di Giada
01:00 Undercut: l’oro di legno
Rai Storia
20:10 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud orientale)
20:15 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Etruschi, signori dei due mari – 05/02/2024
21:10 Italia: Viaggio nella bellezza. L’Aquila. L’arte della rinascita (pt.8)
22:05 Mare Nostrum – La Riviera Romagnola
23:00 Un’epoca nuova – Americani. Sotto un cielo a stelle e strisce (pt6)
23:50 Il nonno racconta – All’ombra di Nuvolari
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – Etruschi, signori dei due mari – 05/02/2024
Mediaset Extra
21:22 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
00:52 The wall
01:56 La Sai L’Ultima?
Foto di repertorio