Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Il giovane Montalbano S1E5 – Il terzo segreto

23:40 TG1 Sera

23:45 Noos viaggi nella natura – Mondi oscuri –

00:40 Che tempo fa

00:45 Reazione a catena

Rai 2

20:05 Europei di Atletica 2026 – 1a giornata (sessione serale)

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 1a giornata (sessione serale)

23:00 80 minuti

00:40 Giulia Vecchio intervista Cristiano Caccamo

01:15 Giulia Vecchio intervista Alessio Sakara

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 09/02/2026

20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E1 – Casa dolce casa

21:15 Filorosso

00:00 TG3 Sera

00:10 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Zona bianca

00:35 Confessione reporter inverno

01:34 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 La ruota della fortuna

21:20 Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore – PrimaTv

23:50 Tg5

00:31 Partnerperfetto.com

Italia 1

20:40 NCIS – Unità Anticrimine

21:30 King of Killers – PrimaTv

23:12 A luci spente

00:48 E – Planet

01:11 Drive Up Summer Edition

01:40 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Sei Felice?

23:15 La7 Doc

00:15 Tg La7

00:25 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Dinner Club

00:50 La mia piccola principessa

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Little Big Italy

01:20 Nudi e crudi

20 Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:08 The Equalizer – PrimaTv

00:27 La fuga dell’assassino

01:58 Chicago Med

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.9

21:19 Fire Country S4E13 The Bravest

21:59 Fire Country S4E14 Why Not Now?

22:39 Fire Country S4E15 Making Things Go Boom

23:22 Nido di vipere

01:09 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:13 The burning plain – Il confine della solitudine

23:18 Madres Paralelas

01:32 Note di cinema

01:42 Frammenti dal passato – Reminiscence

Rai 5

20:08 Le donne della tradizione – Geo 14/12/2023

20:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Svalbard: la vita al Polo Nord – 24/07/2025

21:20 Close (2022)

23:03 Gli amori di Astrea e Céladon

00:51 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

01:32 Rai News Notte

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – I detective pensano?

21:10 Solo sotto le stelle

23:00 Corri uomo corri

01:00 I mitici – Colpo gobbo a Milano

Rai Premium

21:20 Máxima – E1 – Versione televisiva

23:30 Le regole della pazzia

01:00 La Squadra – S3E15

Cielo

20:00 Friends

21:20 The Debt Collector – Il ritorno

23:15 Siberia

00:55 Bent – Polizia criminale

Twentyseven

20:14 La signora del West

21:10 L’ultimo samurai

23:49 Walker Texas ranger: riunione mortale

01:31 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Il Libro di Esther

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 The Vanishing – Scomparsa

23:20 Minuti contati

01:05 Il danno

La 5

20:05 Terra Amara

21:10 Segui il tuo cuore

23:03 Kiss the Chef – Un altro amore

00:51 Cherry Season – La stagione del cuore

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

00:50 Vite al limite

Cine34

21:00 Immaturi – Il viaggio

23:06 Vi racconto

23:17 Ti presento un amico

01:00 E adesso sesso

Focus

20:25 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Venezia – Uno sguardo dal cielo

23:36 Vajont, 9 ottobre 1963 – La montagna, la diga, gli uomini

01:23 Treno 8017, una tragedia dimenticata

Giallo

21:10 Crociera con delitto

23:10 The Chelsea Detective

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:19 The Closer

21:13 C.S.I. Miami

00:50 Maigret ha paura

Italia 2

20:02 One Piece

21:01 Lupin: il pericolo è il mio mestiere

22:45 THE BIG BANG THEORY

00:12 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

23:20 Per un pugno di Giada

01:00 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia

20:10 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud orientale)

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Etruschi, signori dei due mari – 05/02/2024

21:10 Italia: Viaggio nella bellezza. L’Aquila. L’arte della rinascita (pt.8)

22:05 Mare Nostrum – La Riviera Romagnola

23:00 Un’epoca nuova – Americani. Sotto un cielo a stelle e strisce (pt6)

23:50 Il nonno racconta – All’ombra di Nuvolari

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Etruschi, signori dei due mari – 05/02/2024

Mediaset Extra

21:22 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

00:52 The wall

01:56 La Sai L’Ultima?

Foto di repertorio