Intercettata un’auto rubata: folle inseguimento a Valmontone

La scorsa notte, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno intercettato in via Ariana, nel comune di Valmontone un’autovettura Lancia, risultata rubata la sera precedente nella città di Latina.

Ecco cosa è successo

Il conducente del veicolo, alla vista della gazzella dell’Arma, si è dato subito alla fuga ad alta velocità. Ne è nato un inseguimento che, dopo pochi chilometri si è concluso, poiché i fuggitivi sono stati costretti ad abbandonare l’auto al di fuori della sede stradale, nel bel mezzo di un campo agricolo, dopo aver perso il controllo, per poi proseguire la fuga a piedi insieme a un complice. I militari hanno proseguito ad inseguire i due a piedi nei campi circostanti, ma sono riusciti a raggiungere e bloccare solo uno dei due uomini. L’altro occupante dell’auto, sfruttando l’oscurità e la fitta vegetazione della zona, è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

L’uomo fermato – un cittadino rumeno di 38 anni, residente a Latina e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati – è stato trovato vestito completamente di nero, con cappuccio e guanti già calzati. Nel corso della fuga a piedi, l’uomo aveva cercato di disfarsi di un marsupio, immediatamente recuperato dai Carabinieri, al cui interno sono stati rinvenuti:

Un dispositivo elettronico ad alta tecnologia, solitamente utilizzato per inibire i sistemi di allarme e codifica delle autovetture;

Diversi arnesi atti allo scasso;

Torce portatili.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti di rito e della formalizzazione degli atti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri per identificare il complice riuscito a fuggire.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva