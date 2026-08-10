Incidente sul lavoro ad Anagni: operaio investito da un muletto

Paura nella mattinata di oggi, 10 agosto 2026, ad Anagni: incidente sul lavoro all’interno di un’azienda, ferito un operaio.

Incidente sul lavoro ad Anagni: operaio in ospedale

Stando alle prime informazioni del caso, un operaio di circa 40 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un muletto, guidato da un altro operaio.

L’uomo avrebbe riportato un trauma al piede ed è stato trasportato all’ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il personale dello Spresal per gli accertamenti del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio