Attualità Cronaca

Incidente sul lavoro ad Anagni: operaio investito da un muletto

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
paliano incidente lavoro morto operaio

Paura nella mattinata di oggi, 10 agosto 2026, ad Anagni: incidente sul lavoro all’interno di un’azienda, ferito un operaio.

Incidente sul lavoro ad Anagni: operaio in ospedale

Stando alle prime informazioni del caso, un operaio di circa 40 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un muletto, guidato da un altro operaio.

L’uomo avrebbe riportato un trauma al piede ed è stato trasportato all’ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il personale dello Spresal per gli accertamenti del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio