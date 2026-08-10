Arce, folle lite tra un uomo e una donna: denunciati

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino un uomo di 44 anni e una donna di 36 anni, entrambi residenti in provincia di Frosinone e già noti alle Forze di Polizia.

Ecco cosa è successo

L’attività trae origine da un intervento richiesto dalla donna presso l’abitazione dell’uomo, nel comune di Arce, a seguito di una lite. Dagli accertamenti svolti dai militari è emerso che i due erano legati da una frequentazione occasionale. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, la donna si era recata presso l’abitazione dell’uomo per recuperare alcuni effetti personali.

In tale circostanza sarebbe stata dapprima aggredita verbalmente e minacciata con un coltello da cucina e una spada tipo “katana”, risultata essere un’arma ornamentale non affilata, per poi essere colpita a un arto inferiore con una paletta metallica utilizzata per la pulizia dei camini. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro due coltelli da cucina, una spada tipo “katana” della lunghezza di circa un metro e una paletta in ferro per la pulizia dei camini, ritenuti pertinenti ai fatti.

Nel medesimo contesto, la donna, incurante della presenza dei militari operanti, avrebbe aggredito fisicamente l’uomo in più occasioni. Invitata a cessare la propria condotta, avrebbe inoltre oltraggiato e minacciato i Carabinieri intervenuti, arrivando anche a sputare contro uno di essi. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito per lesioni personali, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, mentre la donna è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per le condotte poste in essere nel corso dell’intervento.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. e si presumono non colpevoli sino a condanna definitiva.