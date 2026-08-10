Roma, tragico incidente su via Portuense: morto un ragazzo di soli 19 anni

Roma – Tragico incidente su via Portuense nella serata di ieri, domenica 9 agosto: morto un motociclista di soli 19 anni in zona Corviale.

Tragedia nella serata di domenica a Roma: morto un motociclista di soli 19 anni

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, il giovane era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato violentemente con il proprio mezzo.

Per il 19enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per gli accertamenti del caso: l’esatta dinamica di quanto avvenuto è ora al vaglio degli inquirenti. Sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio