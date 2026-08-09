Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità Summer
21:30 Noos – L’avventura della conoscenza
23:55 TG1 Sera
00:00 Speciale Tg1 – Il fiore delle Terre Nere – Marcinelle 70 anni dopo – Puntata del 08/07/2026
01:10 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Elsbeth – Diversamente impegnata
21:50 Elsbeth S3E16 – Il signore in giallo
22:40 La Notte del Mare 2026
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024
21:20 Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare: Capitolo 1 – Puntata del 30/05/2024
23:00 TG3 Sera
23:10 Meteo 3
23:15 Vitti d’arte, Vitti d’amore
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Il padrino
00:46 Lo squalo 4 – La vendetta
Canale 5
20:00 Tg5
20:37 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – racconto di una notte
21:21 Racconto di una notte – PrimaTv
23:58 Tg5
Italia 1
20:34 NCIS – Unità Anticrimine
21:22 Battleship
23:43 Arac Attack – Mostri a otto zampe
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Febbre da cavallo
23:50 La patata bollente
00:50 Tg La7
TV8
21:40 Italia’s Got Talent
00:20 Kill Bill – Volume 1
NOVE
20:10 Little Big Italy
21:30 Anplagghed
23:50 Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso
01:50 Nudi e crudi
20 Venti
21:07 La fuga dell’assassino
22:51 Smokin’ Aces
00:48 Precious Cargo
Rai 4
20:36 C.S.I. Vegas S2E11 – Cara
21:19 Project Silence
22:50 La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
01:12 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 L’ultima missione
23:41 Agents Secrets
01:45 Scent of a Woman – Profumo di donna
Rai 5
20:26 Rai News Giorno
20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: mare che unisce, terra che racconta – 17/07/2025
21:22 Air – La storia del grande salto
23:14 Storia delle nostre città – Trento – 28/11/2019
00:02 Italiani – Federico Zeri
00:51 Rai News Notte
00:54 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: mare che unisce, terra che racconta – 17/07/2025
Rai Movie
21:10 Il delinquente del rock’n’roll
22:50 Un fantastico via vai
00:20 Soldato blu
Rai Premium
21:15 TIM Summer Hits Remix – Puntata del 07/08/2026
23:55 Catturandi – Nel nome del padre – S1E9
00:55 Catturandi – Nel nome del padre – S1E10
01:40 Uomini – Columbro e Alboreto: La crisi dei 40 anni
Cielo
20:05 Friends
21:20 Altitude – Paura ad alta quota
23:10 Bent – Polizia criminale
00:45 Debt Collectors
Twentyseven
20:17 La signora del West
21:12 Walker Texas ranger: riunione mortale
22:56 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie
01:27 Walker Texas Ranger
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 Tè per due
23:30 Tempo di amare
01:00 Effetto Notte – TV2000
01:30 Udienza generale di Papa Leone XIV
LA7 Cinema
21:15 Hollywood Homicide
23:25 Men of Honor – L’onore degli uomini
01:50 Il giro del mondo in 80 giorni
La 5
20:10 Racconto di una notte
21:10 Kiss the Chef – Un altro amore – PrimaTv
23:00 Harmony from the heart
00:34 Un Paso Adelante Next
Real Time
20:50 Casa a prima vista
23:30 La clinica del pus
Cine34
21:00 Fantozzi
23:03 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo
01:41 Attila flagello di Dio
Focus
20:22 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:18 Segnali dall’universo ’26 – PrimaTv
21:20 Universo ai raggi x – PrimaTv
22:10 Segnali dall’universo – PrimaTv
22:29 Einstein – Il supercervello
00:02 Into the wild: india
01:52 Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori
Giallo
21:10 Vera
22:55 I misteri di Brokenwood
00:45 Tandem
TOP Crime
20:21 The Closer
21:14 Maigret ha paura
23:18 Poirot: Delitto in cielo
01:17 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:10 One Piece
21:02 THE BIG BANG THEORY
22:35 Sette note in nero
00:26 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
20:30 Avamposti
21:45 Stop! Border Control: Roma Fiumicino
23:35 America Latina: le frontiere del crimine
Rai Storia
20:20 Scritto, letto, detto: Marina Montesano
20:30 Passato e Presente – Guglielmo Marconi. L’invenzione del futuro – 10/12/2021
21:10 Cari amici vicini e lontani – Pt.5
22:10 Cari amici vicini e lontani – Pt.6
23:10 Illuminate – Rosita Missoni. La casa di maglia
00:00 Rai News Notte
00:05 Il giorno e la storia
00:25 Passato e Presente – Guglielmo Marconi. L’invenzione del futuro – 10/12/2021
Mediaset Extra
21:12 TIM BATTITI LIVE
00:31 Sarabanda – il torneo dei campioni
01:38 La Notte Vola
Foto di repertorio