Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:35 L’Eredità Summer

21:30 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Speciale Tg1 – Il fiore delle Terre Nere – Marcinelle 70 anni dopo – Puntata del 08/07/2026

01:10 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Elsbeth – Diversamente impegnata

21:50 Elsbeth S3E16 – Il signore in giallo

22:40 La Notte del Mare 2026

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

21:20 Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare: Capitolo 1 – Puntata del 30/05/2024

23:00 TG3 Sera

23:10 Meteo 3

23:15 Vitti d’arte, Vitti d’amore

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Il padrino

00:46 Lo squalo 4 – La vendetta

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – racconto di una notte

21:21 Racconto di una notte – PrimaTv

23:58 Tg5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Battleship

23:43 Arac Attack – Mostri a otto zampe

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Febbre da cavallo

23:50 La patata bollente

00:50 Tg La7

TV8

21:40 Italia’s Got Talent

00:20 Kill Bill – Volume 1

NOVE

20:10 Little Big Italy

21:30 Anplagghed

23:50 Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

01:50 Nudi e crudi

20 Venti

21:07 La fuga dell’assassino

22:51 Smokin’ Aces

00:48 Precious Cargo

Rai 4

20:36 C.S.I. Vegas S2E11 – Cara

21:19 Project Silence

22:50 La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

01:12 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 L’ultima missione

23:41 Agents Secrets

01:45 Scent of a Woman – Profumo di donna

Rai 5

20:26 Rai News Giorno

20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: mare che unisce, terra che racconta – 17/07/2025

21:22 Air – La storia del grande salto

23:14 Storia delle nostre città – Trento – 28/11/2019

00:02 Italiani – Federico Zeri

00:51 Rai News Notte

00:54 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: mare che unisce, terra che racconta – 17/07/2025

Rai Movie

21:10 Il delinquente del rock’n’roll

22:50 Un fantastico via vai

00:20 Soldato blu

Rai Premium

21:15 TIM Summer Hits Remix – Puntata del 07/08/2026

23:55 Catturandi – Nel nome del padre – S1E9

00:55 Catturandi – Nel nome del padre – S1E10

01:40 Uomini – Columbro e Alboreto: La crisi dei 40 anni

Cielo

20:05 Friends

21:20 Altitude – Paura ad alta quota

23:10 Bent – Polizia criminale

00:45 Debt Collectors

Twentyseven

20:17 La signora del West

21:12 Walker Texas ranger: riunione mortale

22:56 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

01:27 Walker Texas Ranger

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Tè per due

23:30 Tempo di amare

01:00 Effetto Notte – TV2000

01:30 Udienza generale di Papa Leone XIV

LA7 Cinema

21:15 Hollywood Homicide

23:25 Men of Honor – L’onore degli uomini

01:50 Il giro del mondo in 80 giorni

La 5

20:10 Racconto di una notte

21:10 Kiss the Chef – Un altro amore – PrimaTv

23:00 Harmony from the heart

00:34 Un Paso Adelante Next

Real Time

20:50 Casa a prima vista

23:30 La clinica del pus

Cine34

21:00 Fantozzi

23:03 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

01:41 Attila flagello di Dio

Focus

20:22 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:18 Segnali dall’universo ’26 – PrimaTv

21:20 Universo ai raggi x – PrimaTv

22:10 Segnali dall’universo – PrimaTv

22:29 Einstein – Il supercervello

00:02 Into the wild: india

01:52 Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori

Giallo

21:10 Vera

22:55 I misteri di Brokenwood

00:45 Tandem

TOP Crime

20:21 The Closer

21:14 Maigret ha paura

23:18 Poirot: Delitto in cielo

01:17 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:10 One Piece

21:02 THE BIG BANG THEORY

22:35 Sette note in nero

00:26 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:30 Avamposti

21:45 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:35 America Latina: le frontiere del crimine

Rai Storia

20:20 Scritto, letto, detto: Marina Montesano

20:30 Passato e Presente – Guglielmo Marconi. L’invenzione del futuro – 10/12/2021

21:10 Cari amici vicini e lontani – Pt.5

22:10 Cari amici vicini e lontani – Pt.6

23:10 Illuminate – Rosita Missoni. La casa di maglia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Guglielmo Marconi. L’invenzione del futuro – 10/12/2021

Mediaset Extra

21:12 TIM BATTITI LIVE

00:31 Sarabanda – il torneo dei campioni

01:38 La Notte Vola

Foto di repertorio