Autismo, un nuovo modello di presa in carico: a Ceccano il Centro Hub Territoriale

Nasce il Centro Hub Autismo Territoriale, presso la Casa della Salute di Ceccano all’interno del Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenze. Il servizio, punto di riferimento aziendale e nodo centrale di una futura più ampia rete territoriale, mira a rafforzare e riorganizzare la presa in carico delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD).

I dettagli e le dichiarazioni

L’obiettivo è costruire un percorso più lineare, tempestivo e coordinato, superando la frammentazione tra diagnosi e trattamento, garantendo una regia clinica unitaria. Il nuovo modello integra infatti valutazione diagnostica, definizione del progetto terapeutico individualizzato, interventi riabilitativi, monitoraggio e supervisione, accompagnando la persona e la famiglia nelle diverse fasi della presa in carico.

Il Centro sarà caratterizzato da un approccio multidisciplinare e da interventi basati sulle evidenze scientifiche. Accanto ai programmi ABA, il progetto prevede interventi mediati dai genitori (PACT), Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), interventi educativi rivolti allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e, quando appropriato, terapie complementari.

Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie, come parte integrante del percorso assistenziale. Parent training, condivisione degli obiettivi terapeutici, restituzioni periodiche e raccordo con scuola e servizi territoriali contribuiranno a garantire continuità tra il lavoro svolto nei setting clinici e la vita quotidiana.

Uno degli elementi qualificanti del progetto è inoltre la costituzione di un Nucleo Autismo Aziendale, formato da professionisti con competenze specifiche e inseriti in un programma strutturato di formazione e aggiornamento continuo. L’obiettivo è rafforzare progressivamente le competenze interne dell’Azienda e aumentare la capacità di erogare direttamente interventi appropriati e qualificati.

“Il Centro Hub – spiega il dr. Giuseppe Nucera, Neuropsichiatra Infantile e responsabile della UOSD TSMREE dell’Area Nord – avrà anche una funzione strategica di supervisione clinica territoriale a partire dall’età evolutiva all’età adulta in tutto il percorso di vita. La ASL di Frosinone potrà così mantenere il governo e il monitoraggio dei percorsi terapeutici anche quando gli interventi vengono realizzati in altri setting assistenziali, verificandone nel tempo appropriatezza, obiettivi ed esiti e rimodulando il progetto sulla base delle necessità della persona”.

Il nuovo modello punta quindi a ridurre i tempi tra diagnosi e trattamento, aumentare la capacità di risposta del servizio pubblico, rendere più omogenei i percorsi sul territorio e utilizzare in maniera più efficace e sostenibile le risorse disponibili.

L’attivazione avverrà progressivamente, attraverso una prima fase organizzativa e di individuazione del fabbisogno, seguita dalla selezione e formazione del personale, dalla definizione dei protocolli clinici e, successivamente, dall’avvio delle attività diagnostiche e riabilitative integrate.

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