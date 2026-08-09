Ostia, investe un ciclista e scappa: rintracciato e denunciato il responsabile

Roma – Decisiva l’attività investigativa del X Gruppo Mare: analizzati i filmati della videosorveglianza, individuata la Jeep e risaliti al proprietario. Il veicolo, trovato con evidenti danni compatibili con l’impatto, è stato sequestrato. Il conducente denunciato per fuga e omissione di soccorso.

La vicenda

Ha investito un ciclista sulla via Litoranea, facendolo finire oltre il guardrail, e si è allontanato senza fermarsi né prestare soccorso. Nel giro di poche ore, grazie a un’immediata e articolata attività investigativa, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto e a rintracciare il conducente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 del 7 agosto: un cittadino francese, in vacanza a Ostia, stava percorrendo in bicicletta la via Litoranea in direzione dei Cancelli, quando è stato tamponato da una Jeep e, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato oltre il guardrail.

Il conducente del fuoristrada, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto intervenuta una pattuglia del X Gruppo Mare, che ha effettuato i rilievi e avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove si trova tuttora ricoverato.

Fin dai primi accertamenti, gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e ricostruito i possibili spostamenti del veicolo in fuga. Non essendo stato possibile acquisire nell’immediatezza il numero di targa, l’attività investigativa si è concentrata sull’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo la via Litoranea e nell’area dei Cancelli.

Un lavoro di ricostruzione che ha consentito agli operanti, attraverso l’acquisizione e l’analisi dei filmati dalla Sala Sistema Roma, di risalire al veicolo e alla relativa targa.

Gli agenti hanno quindi proseguito gli accertamenti direttamente sul territorio, raggiungendo l’abitazione dell’intestatario, in zona Infernetto. Qui hanno trovato la Jeep, che presentava evidenti e significativi danneggiamenti nella parte anteriore, sul cofano e sul parabrezza, compatibili con un recente impatto.

L’uomo, un cittadino italiano nato nel 1971, ha inizialmente riferito che i danni erano riconducibili a un presunto atto vandalico avvenuto poche ore prima. Gli ulteriori elementi raccolti dagli operanti, unitamente all’analisi delle immagini e alla ricostruzione della dinamica, hanno però consentito di ricondurre il mezzo all’incidente avvenuto sulla via Litoranea.

Al termine delle verifiche, il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso, mentre la Jeep è stata sottoposta a sequestro.

L’intervento evidenzia ancora una volta l’importanza dell’attività investigativa della Polizia Locale e del sistema di videosorveglianza cittadino, che, attraverso l’analisi coordinata delle immagini e il lavoro sul territorio degli agenti, ha consentito di individuare in poche ore un veicolo che si era allontanato dal luogo dell’incidente e di risalire al conducente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.