Sora, si perdono in zona Grotta delle Monache: paura per due escursionisti

A seguito della chiamata al 112 alle ore 16.40 circa di ieri, 8 agosto 2026, la sala operativa ha inviato la squadra del distaccamento di Sora con l’ausilio dell’elicottero drago dei Vigili del Fuoco per scorrere degli escursionisti che hanno perso l’orientamento in una zona impervia in località “Grotta delle Monache”.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’elicottero, a causa del maltempo, ha fatto rientro a Ciampino. L’intervento è stato portato a termine dalla squadra dei Vigili del Fuoco di terra che ha individuato i malcapitati, un uomo e una donna, e condotti fuori dalla zona impervia in buone condizioni.

L’intervento si è concluso intorno le ore 18.30.