Alatri, sullo scooter rubato e senza patente: denunciato

Guidava un ciclomotore nonostante la patente gli fosse stata revocata e, come se non bastasse, il mezzo su cui viaggiava è risultato rubato. Nei guai è finito un uomo, intercettato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri durante i consueti controlli del territorio volti alla sicurezza stradale.

I controlli

L’episodio è avvenuto quando i militari hanno intimato l’alt al conducente per una verifica di routine. I primi accertamenti hanno subito fatto emergere la violazione al Codice della Strada: l’uomo si era messo alla guida sprovvisto del documento di guida, già revocato in precedenza. Per questa infrazione gli è stata comminata una sanzione ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17.

Gli approfondimenti condotti dai Carabinieri hanno però rivelato dettagli ben più gravi. Dalle interrogazioni alle banche dati è infatti emerso che il ciclomotore era oggetto di un furto denunciato in precedenza.

A quel punto per il trasgressore è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto aggravato. Il veicolo, concluse le formalità di rito, è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.