Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:35 L’Eredità Summer

21:30 Sogno e son desto

00:10 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Amore crudele

23:10 Elsbeth S3E14 – Il ballo delle debuttanti

23:55 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:42 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 08/08/2026

20:30 Sapiens Files – Un solo pianeta – L’arte di adattarsi – 08/08/2026

21:30 Per qualche dollaro in più

23:45 TG3 Sera

23:55 Meteo 3

00:00 Appuntamento al cinema

00:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:20 Nous soummes là pour essayer – Siamo qui per provare (Director’s cut)

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 La promessa – PrimaTv

23:37 Schegge di paura

Canale 5

20:00 Tg5

20:39 La ruota della fortuna

21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

01:23 Tg5

Italia 1

20:36 NCIS – Unita’ Anticrimine

21:25 Ritorno al futuro

23:41 Ritorno al futuro II

01:38 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Agente 007 – Dalla Russia con amore

23:30 Gorky Park

01:55 Anticamera con vista

TV8

20:00 Friuli Venezia Giulia Cup

23:30 Quantum of Solace

01:40 Prey – La preda

NOVE

20:35 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato

21:30 Amichevoli

23:50 I demoni dello sport

20 Venti

21:08 Smokin’ Aces

23:15 Beast

00:51 Van Helsing

Rai 4

20:35 C.S.I. Vegas S2E9 – Il Basilisco

21:19 La belva

22:57 Il mio nome è Vendetta

00:23 Anica appuntamento al cinema

00:26 Adagio

Iris

21:14 Paura

23:16 Seduzione pericolosa

01:29 Colpevole d’omicidio

Rai 5

20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: rinascita tra mare, tradizione e memoria – 10/07/2025

21:21 Bello di papà

22:43 Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo

00:13 David Gilmour – Wider Horizons

01:28 Rai News Notte

01:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: rinascita tra mare, tradizione e memoria – 10/07/2025

Rai Movie

21:10 Amore, cucina e curry

23:10 Biancaneve

00:55 Tootsie

Rai Premium

21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E3

22:00 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E4

23:10 Vivi e lascia vivere – S1E3 – La rinascita

00:00 Vivi e lascia vivere – La rinascita ep.3

00:55 La Squadra – S3E14

Cielo

20:25 Friends

21:20 Vulcano Los Angeles 1997

23:10 Maneater

00:45 Tornado Valley

Twentyseven

20:10 La signora del West

21:11 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

23:46 Casa casino’

01:30 Walker Texas Ranger

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 La strada per il paradiso

23:25 55 giorni a Pechino

LA7 Cinema

21:15 La forma dell’acqua

23:30 Specie mortale

01:30 Magic Mike

La 5

20:05 Terra Amara

21:10 TIM BATTITI LIVE

00:29 Un Paso Adelante Next

Real Time

20:30 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia

21:35 Vite al limite

Cine34

21:15 Sessomatto

23:41 Cattive inclinazioni – director’s cut

Focus

20:23 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:21 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’

22:05 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’

22:59 Natura – Meraviglie per un anno

00:07 La nostra Africa: Professionisti della natura

01:24 Titanic: le storie sommerse

Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:20 The Closer

21:15 Poirot non sbaglia

23:25 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:01 One Piece

21:02 Sette note in nero

23:03 Il fantasma di Sodoma

DMAX

20:45 Affari a tutti i costi

21:40 Border Control: Nord Europa

23:30 Real TV: crimini di strada

01:40 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Massimo Franco

20:30 Passato e Presente – La Repubblica di Weimar – 08/11/2018

21:10 Giovani mariti

22:50 Craxi, elogio del capro espiatorio

23:50 Incontro con Dino De Laurentiis

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – La Repubblica di Weimar – 08/11/2018

Mediaset Extra

21:42 Chi vuol essere milionario – Il torneo

01:00 Sarabanda – il torneo dei campioni

Foto di repertorio