Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità Summer
21:30 Sogno e son desto
00:10 TG1 Sera
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Amore crudele
23:10 Elsbeth S3E14 – Il ballo delle debuttanti
23:55 TG2 Storie. I racconti della settimana
00:42 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob – Puntata del 08/08/2026
20:30 Sapiens Files – Un solo pianeta – L’arte di adattarsi – 08/08/2026
21:30 Per qualche dollaro in più
23:45 TG3 Sera
23:55 Meteo 3
00:00 Appuntamento al cinema
00:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste
00:20 Nous soummes là pour essayer – Siamo qui per provare (Director’s cut)
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 La promessa – PrimaTv
23:37 Schegge di paura
Canale 5
20:00 Tg5
20:39 La ruota della fortuna
21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
01:23 Tg5
Italia 1
20:36 NCIS – Unita’ Anticrimine
21:25 Ritorno al futuro
23:41 Ritorno al futuro II
01:38 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Agente 007 – Dalla Russia con amore
23:30 Gorky Park
01:55 Anticamera con vista
TV8
20:00 Friuli Venezia Giulia Cup
23:30 Quantum of Solace
01:40 Prey – La preda
NOVE
20:35 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato
21:30 Amichevoli
23:50 I demoni dello sport
20 Venti
21:08 Smokin’ Aces
23:15 Beast
00:51 Van Helsing
Rai 4
20:35 C.S.I. Vegas S2E9 – Il Basilisco
21:19 La belva
22:57 Il mio nome è Vendetta
00:23 Anica appuntamento al cinema
00:26 Adagio
Iris
21:14 Paura
23:16 Seduzione pericolosa
01:29 Colpevole d’omicidio
Rai 5
20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: rinascita tra mare, tradizione e memoria – 10/07/2025
21:21 Bello di papà
22:43 Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo
00:13 David Gilmour – Wider Horizons
01:28 Rai News Notte
01:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Filippine: rinascita tra mare, tradizione e memoria – 10/07/2025
Rai Movie
21:10 Amore, cucina e curry
23:10 Biancaneve
00:55 Tootsie
Rai Premium
21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E3
22:00 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E4
23:10 Vivi e lascia vivere – S1E3 – La rinascita
00:00 Vivi e lascia vivere – La rinascita ep.3
00:55 La Squadra – S3E14
Cielo
20:25 Friends
21:20 Vulcano Los Angeles 1997
23:10 Maneater
00:45 Tornado Valley
Twentyseven
20:10 La signora del West
21:11 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie
23:46 Casa casino’
01:30 Walker Texas Ranger
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 La strada per il paradiso
23:25 55 giorni a Pechino
LA7 Cinema
21:15 La forma dell’acqua
23:30 Specie mortale
01:30 Magic Mike
La 5
20:05 Terra Amara
21:10 TIM BATTITI LIVE
00:29 Un Paso Adelante Next
Real Time
20:30 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia
21:35 Vite al limite
Cine34
21:15 Sessomatto
23:41 Cattive inclinazioni – director’s cut
Focus
20:23 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:21 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’
22:05 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’
22:59 Natura – Meraviglie per un anno
00:07 La nostra Africa: Professionisti della natura
01:24 Titanic: le storie sommerse
Giallo
21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri
23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne
TOP Crime
20:20 The Closer
21:15 Poirot non sbaglia
23:25 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:01 One Piece
21:02 Sette note in nero
23:03 Il fantasma di Sodoma
DMAX
20:45 Affari a tutti i costi
21:40 Border Control: Nord Europa
23:30 Real TV: crimini di strada
01:40 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
Rai Storia
20:15 Scritto, letto, detto: Massimo Franco
20:30 Passato e Presente – La Repubblica di Weimar – 08/11/2018
21:10 Giovani mariti
22:50 Craxi, elogio del capro espiatorio
23:50 Incontro con Dino De Laurentiis
00:05 Rai News Notte
00:10 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – La Repubblica di Weimar – 08/11/2018
Mediaset Extra
21:42 Chi vuol essere milionario – Il torneo
01:00 Sarabanda – il torneo dei campioni
Foto di repertorio