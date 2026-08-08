Roccasecca, diverse irregolarità in una piscina: multa da 4mila euro e attività sospesa

Proseguono i controlli dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto dei reparti specializzati del N.A.S., finalizzati alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle strutture ricreative maggiormente frequentate durante il periodo estivo.

I controlli

Le attività ispettive, intensificate anche alla luce dei recenti tragici fatti di cronaca che hanno interessato piscine e strutture natatorie in diverse località del Paese, con il decesso di alcuni minori, sono finalizzate a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e tutela della salute degli utenti.

Nel corso di uno di tali controlli, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Roccasecca unitamente a personale del N.A.S. Carabinieri di Latina presso una struttura natatoria del territorio, sono state riscontrate irregolarità amministrative consistenti nella violazione dell’obbligo di informazione ai consumatori in materia di allergeni e nella mancata effettuazione delle previste analisi di laboratorio, presso un laboratorio accreditato, delle acque della piscina e del pozzo.

All’esito degli accertamenti, i militari hanno interessato l’Autorità amministrativa competente che ha disposto la sospensione dell’attività della struttura fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente. Nel corso del controllo è stata inoltre contestata al gestore una sanzione amministrativa dell’importo di euro 4.000,00.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, volto ad assicurare il rispetto della normativa di settore e a garantire elevati standard di sicurezza e tutela della salute pubblica, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione durante la stagione estiva. I controlli proseguiranno sull’intero territorio provinciale, anche con il supporto dei Reparti Speciali dell’Arma, al fine di assicurare la piena osservanza delle disposizioni poste a tutela dei cittadini e dei consumatori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.