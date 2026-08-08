Allarme truffe nel Frusinate: anziani nel mirino dei truffatori

Nella giornata di ieri, 7 agosto 2026, si sono registrati nuovi preoccupanti episodi di truffa, sia consumati che tentati, che hanno preso di mira in particolare persone anziane residenti a Frosinone e nei comuni limitrofi. In tutti i casi rilevati, i malviventi hanno utilizzato lo stratagemma di qualificarsi come appartenenti alle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza o Carabinieri) per superare le difese delle vittime.

I dettagli e le raccomandazioni

Il colpo più grave è stato messo a segno intorno alle ore 12:00 a Frosinone, in un’abitazione del centro. Un malvivente si è presentato alla porta di un’anziana donna qualificandosi come appartenente alla Guardia di Finanza. Con il pretesto di voler visionare alcuni monili in oro, il soggetto ha approfittato di un momento di distrazione della vittima per impossessarsi di tutti i valori e dileguarsi rapidamente.

Due ulteriori tentativi di truffa sono stati fortunatamente sventati nel pomeriggio a Castro dei Volsci grazie al sospetto e alla prontezza delle potenziali vittime. Il primo Zona San Sosio: un cittadino ha riferito di essere stato contattato telefonicamente da soggetti spacciatisi per Carabinieri, i quali lo invitavano a presentarsi in caserma per non meglio specificate “notifiche”. Accortosi del tentativo di raggiro, l’uomo ha interrotto immediatamente la comunicazione ed è stato invitato dalla Centrale Operativa a segnalare subito l’eventuale presenza di sconosciuti presso la sua abitazione. Il secondo Via Vallefratta: un uomo anziano che vive da solo, ha ricevuto una telefonata da parte di un finto Carabiniere che gli intimava di recarsi in caserma per conferire con il Maresciallo. L’anziano, insospettito dalla richiesta, ha riagganciato e ha allertato la nipote, la quale ha prontamente chiamato il 112. Alla donna è stato raccomandato di vigilare e segnalare tempestivamente qualsiasi movimento o persona sospetta nei pressi dell’abitazione dello zio. In zona si sono portate prontamente le pattuglie della locale Stazione Carabinieri e personale in borghese della Sezione Operativa della Compagnia di Frosinone per cercare di intercettare i malviventi e prevenire ulteriori azioni delittuose

I Carabinieri rinnovano l’appello alla massima prudenza, specialmente nei confronti delle persone anziane che vivono sole. Si ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine richiede telefonicamente o di persona di visionare oro, gioielli o denaro, né impone convocazioni in caserma con modalità insolite o minacciose.

In caso di telefonate o visite sospette, si raccomanda di non fornire alcun dato personale, non mostrare alcun valore, interrompere subito la conversazione e contattare immediatamente il Numero Unico per le Emergenze 112.