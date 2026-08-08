Roma, droga anche tra la frutta e la verdura: lotta allo spaccio, tredici arresti

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di interventi mirati in diversi quartieri della Capitale e della Provincia che hanno portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina, crack, hashish, marijuana, eroina e shaboo, oltre a materiale per il confezionamento e a oltre 95.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

QUARTIERE TRIONFALE E CERVETERI

Tra il quartiere Trionfale e il comune di Cerveteri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Roma Trionfale, con il supporto dei militari della Stazione di Cerveteri e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga che ha consentito di arrestare un 29enne.

Nel corso delle perquisizioni eseguite presso un banco ortofrutticolo del mercato Trionfale, e presso un’abitazione di Cerveteri, i militari hanno sequestrato 2,736 kg di hashish, suddivisi in panetti, ovuli e frammenti, 167 g di marijuana e 80.000 euro in contanti, custoditi in otto buste sottovuoto da 10.000 euro ciascuna e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

ACILIA

Ad Acilia i Carabinieri hanno arrestato due persone in distinte operazioni.

In via della Salvia, i Carabinieri della Stazione Roma Acilia hanno arrestato un 37enne romano, controllato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 97 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 113 g, oltre a 50 euro in contanti.

In via Matteo Ripa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato un 58enne romano, sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire 4 involucri di cocaina e 570 euro in contanti. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

QUARTIERE QUARTICCIOLO

In via Manfredonia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 53enne romano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I militari lo hanno notato mentre occultava alcuni involucri di droga in un nascondiglio ricavato in un muretto. All’atto del controllo, l’uomo ha tentato di fuggire aggredendo i Carabinieri con calci e pugni, prima di essere bloccato. Nel nascondiglio e nella sua disponibilità sono state rinvenute 6 dosi di crack, per un peso complessivo di 3,4 g e 70 euro in contanti.

QUARTIERE TOR SAPIENZA

In viale Giorgio Morandi, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno arrestato un 29enne di origine egiziana, senza fissa dimora, trovato in possesso di 113 involucri di cocaina e crack, per un peso complessivo di 40 g oltre a 320 euro in contanti.

QUARTIERE TUSCOLANO

In via Vincenzo Maculani, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 42enne di origine filippina, sorpreso mentre cedeva due involucri contenenti complessivamente 1,3 g di shaboo. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori dosi della stessa sostanza, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in contanti.

QUARTIERE FIDENE

Nei pressi del viadotto Saragat, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 52enne romano, controllato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 8 involucri di crack, 11 involucri di cocaina e 780 euro in contanti.

CENTRO STORICO

In via di Torre Argentina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 21enne di origine tunisina, senza fissa dimora, trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, un involucro contenente 16 g di hashish e 235 euro in contanti.

Nel corso di un controllo presso il terminal degli autobus di piazza d’Aracoeli, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 20enne di origine colombiana, senza fissa dimora, trovato in possesso di 49 g di marijuana, già suddivisa in dosi, e 785 euro in contanti.

QUARTIERE SALARIO

In via Taro, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato un 38enne romano trovato in possesso di 5 g di cocaina, 3 g di hashish, 1 g di shaboo, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e 585 euro in contanti.

Nel corso di un’altra operazione, in via Oglio, gli stessi militari hanno arrestato un 26enne, originario della provincia di Avellino, sorpreso subito dopo aver ceduto 5 g di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 174 g di hashish e 11.000 euro in contanti.

QUARTIERE CASAL BRUCIATO

In via Riccardo Zampieri, all’interno di un’attività commerciale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due romani, di 18 e 38 anni, sorpresi mentre cedevano una dose di crack a un acquirente.

Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare ulteriori 119,5 g di hashish, 5 g di crack, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 510 euro in contanti.

Tutta la sostanza stupefacente, il denaro contante e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.