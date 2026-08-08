Fregene, accoltella il padre alla gamba per soldi: arrestato 26enne

I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno arrestato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del padre 50enne.

La vicenda

La scorsa mattina, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione in via Riccione, dove il giovane, a seguito del rifiuto da parte del genitore di consegnargli del denaro, lo avrebbe aggredito e colpito alla gamba sinistra con un coltello da cucina, per poi darsi alla fuga.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare il 26enne poco dopo presso la sua abitazione.

Il padre, soccorso e trasportato all’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia, è stato medicato e giudicato guaribile in 30 giorni di prognosi.

La vittima ha riferito ai militari che l’aggressione subita costituisce l’ennesimo episodio di una serie di condotte vessatorie e maltrattamenti messi in atto dal figlio nei suoi confronti, a partire dallo scorso mese di maggio.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.