Business della droga in casa: arrestata una coppia a Fiuggi

Un’operazione mirata al contrasto del traffico di stupefacenti si è conclusa con la denuncia di un uomo e una donna del luogo, sorpresi con materiale ed elementi riconducibili all’attività di spaccio all’interno della propria abitazione.

Operazione antidroga a Fiuggi

L’intervento porta la firma dei Carabinieri della Stazione di Fiuggi, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio volto a reprimere la diffusione di sostanze illecite nella cittadina termale. I sospetti maturati dai militari dell’Arma hanno portato ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della coppia.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio kit per la gestione della droga: materiale per il confezionamento delle dosi, sostanza da taglio, un bilancino elettronico di precisione ancora intriso di tracce di cocaina e alcune piccole quantità di stupefacente.

Alla luce di quanto scoperto, per l’uomo e la donna è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.