Paura sul monte Livata: sedicenne colpito da fulmine

Paura sul monte Livata, nel territorio di Subiaco, nella serata di ieri, 7 agosto 2026: un sedicenne è stato colpito da un fulmine.

Fulmine colpisce 16enne in campeggio: paura a Subiaco

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un sedicenne è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in campeggio con un gruppo di scout sul monte Livata.

Il ragazzo, subito soccorso, è stato portato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Subiaco.

Anche altri due giovani, che si trovavano con il 16enne, sarebbero stati accompagnati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

Foto di repertorio