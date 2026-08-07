I Carabinieri della Compagnia di Ostia, insieme ai paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, al personale dell’Aliquota di Primo Intervento della Compagnia Aeroporti Fiumicino e del personale del Nucleo cinofili di “Santa Maria Di Galeria” e Nucleo elicotteri di Roma Urbe, hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio sul litorale romano, in particolare nelle zone tra piazza Gasparri, Via Fasan e Idroscalo e nel quartiere Acilia (in località Dragona e San Giorgio).

Il blitz e gli arresti

Le attività, in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato a 9 arresti e 14 denunce a piede libero. Identificate, in totale, 217 persone e eseguite verifiche su 91 veicoli.

I Carabinieri hanno sequestrato 250 g di cocaina, 15 g di crack, 51 g di hashish, 9 g di marijuana e 12.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

In manette sono finite 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due a Ostia e una ad Acilia, e 6 persone in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri hanno poi denunciato 4 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 2 per possesso di carta di identità elettronica priva di microchip, 3 per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, 2 per ricettazione e 3 per appropriazione indebita.

Identificati e segnalati alla Prefettura di Roma, ben 31 soggetti trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.

I Carabinieri hanno anche eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale che hanno portato ad elevare 62 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 28.271 euro.

L’operazione rientra nel più ampio piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili del litorale romano, finalizzato a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a colpire le strutture logistiche della criminalità locale.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.