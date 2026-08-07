Due importanti incendi sono divampati in due diverse zone della Capitale nella tarda mattinata di oggi, 7 agosto 2026: i dettagli dai Vigili del Fuoco.

Incendi nella Capitale: le zone e i dettagli dai Vigili del Fuoco

Dalle ore 12:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo per un incendio boschivo sviluppatosi in prossimità di via P. Pericoli, in zona Massimina.

Sul posto sono operative diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da moduli antincendio boschivo (AIB), dal Capo Turno Provinciale e dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che sta coordinando le attività e valutando l’eventuale impiego di mezzi aerei per il contenimento delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse a causa del vento, che favorisce la propagazione dell’incendio. Al momento non si registrano persone coinvolte.

L’intervento è tuttora in corso e seguiranno eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.

Allo stesso modo, dalle ore 13:00 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo per un incendio di sterpaglie in via di Ciampino, nel quadrante sud-est della provincia di Roma.

Sul posto sono impegnate le squadre territoriali di Marino (15A) e Tuscolano II (12A), supportate da un’autobotte(33A), per le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. Al momento non si registrano persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.