Ceccano, rapina a mano armata in un supermercato: folle inseguimento prima dell’arresto

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Frosinone hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un noto esercizio commerciale.

La rapina e l’arresto

Nello specifico, intorno alle ore 12:45, l’uomo, armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno del supermercato “Conad” situato in via per Frosinone a Ceccano (FR). Sotto la minaccia dell’arma, il malvivente ha intimato alla cassiera di consegnare l’incasso, asportando la somma contante di circa 1.500,00 euro, per poi darsi a precipitosa fuga a bordo di un camper.

L’immediata attivazione dei sistemi di allarme e la tempestiva segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 hanno consentito alla Centrale Operativa di coordinare le ricerche del mezzo in fuga. Poco dopo, un equipaggio della Sezione Radiomobile ha intercettato il veicolo nel territorio del capoluogo ciociaro, all’intersezione tra via Saragat e via Iacobucci.

Durante le concitate fasi dell’inseguimento, il conducente del camper ha perso il controllo del veicolo, impattando violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nonostante il violento scontro, il fuggitivo ha tentato un ultimo disperato tentativo di fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato e messo in sicurezza dai militari operanti dopo circa 5 minuti dall’evento delittuoso, vincendo una breve resistenza passiva opposta dal soggetto.

La successiva perquisizione effettuata all’interno del camper ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro l’arma utilizzata per la rapina, rivelatasi una pistola scacciacani Beretta calibro 9 priva del tappo rosso, munita di serbatoio con 4 cartucce a salve. È stata altresì recuperata l’intera refurtiva di 1.500,00 euro, che è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario dell’esercizio commerciale. Anche il camper utilizzato per la fuga è stato sottoposto a sequestro penale.

La solidità del quadro probatorio a carico dell’arrestato è stata ulteriormente suffragata dall’accurata analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato e dal successivo riconoscimento fotografico effettuato dalla commessa presente al momento della rapina.

Nelle fasi successive al fermo, il soggetto, colto da un lieve malore a seguito dell’incidente, è stato trasportato dai militari presso il locale ospedale civile, dove i sanitari gli hanno riscontrato un “trauma cranico” giudicato guaribile con prognosi di 0 giorni. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, tratto in arresto in flagranza, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata in sede giudiziale. Solo dopo l’emissione di una eventuale sentenza passata in giudicato lo stesso sarà riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli, nel rigoroso rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.