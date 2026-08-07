Caldo estremo, un altro weekend infernale a Roma e Frosinone: il bollettino

Ancora caldo infernale a Roma e Frosinone in questo weekend, fino a domenica 9 agosto 2026: temperature da bollino rosso. Di seguito il bollettino emesso dal Ministero della Salute.

Un altro weekend “infernale” a Roma e Frosinone. I dettagli

Roma: bollino rosso per la Capitale per le giornate di oggi, venerdì 7 agosto, domani, sabato 8 agosto. La temperatura prevista alle ore 14:00 per la giornata odierna è di 35°, mentre domani è di 34°, sempre nella medesima fascia oraria. La temperatura massima percepita, invece, è di 37° per entrambe le giornate.

Frosinone: bollettino rosso anche per il capoluogo ciociaro. La temperatura prevista alle ore 14:00 per oggi è di 35°, mentre domani è di 36°, sempre nella medesima fascia oraria. La temperatura percepita, invece, è di 39° per la giornata odierna; 38° domani.

In tutte le province del Lazio, inoltre, è stato diramato il bollino rosso per il caldo estremo anche per la giornata di domenica, 9 agosto.

Cosa sono le ondate di calore?

“Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, è la definizione rilasciata dal Ministero della Salute.

Il caldo eccessivo può provocare seri problemi di salute. Ad esempio, in condizioni normali, la sudorazione permette al corpo di raffreddarsi: in caso di umidità elevata, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non diminuisce efficacemente, aumentando rapidamente e arrivando a danneggiare diversi organi vitali e il cervello stesso.

Un’esposizione prolungata al caldo eccessivo può provocare, inoltre, disturbi lievi, quali crampi, svenimenti, edemi, o disturbi di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione.

Le temperature estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti.

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