Pontecorvo, spaccio di cocaina in strada: arrestato 40enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo (FR), finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 40enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

Nel corso del servizio, i militari hanno notato l’uomo mentre sostava con atteggiamento ritenuto sospetto nei pressi della propria autovettura, lungo Viale Dante Alighieri. Secondo quanto ricostruito dagli operanti, gli stessi sono intervenuti nel momento in cui l’indagato avrebbe ceduto un involucro a un’altra persona.

L’immediato controllo ha consentito di recuperare il bene oggetto dello scambio, risultato contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 4,67 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e repertata in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto, qualificando il fatto nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri per il contrasto ai traffici illeciti e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei giovani e alla salvaguardia della sicurezza delle comunità locali. L’azione di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio rappresenta una priorità, soprattutto per arginare la diffusione delle droghe tra le nuove generazioni e preservare i contesti di aggregazione giovanile.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. e si presumono non colpevoli sino a condanna definitiva.