A1 – Chiusa per una notte la stazione di Colleferro: ecco quando e tutte le info.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone, al km 586+900.
