Domenica ecologica a Roma: i controlli, ecco cosa emerge

Roma – Controlli durante la domenica ecologica nella Capitale: ecco cosa emerge.
Il bilancio sui controlli della domenica ecologica a Roma
In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 152 del 6 novembre 2025, inerente le limitazioni al traffico legate alla domenica ecologica programmata per la giornata odierna, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza sul territorio.
Nel corso della mattinata, nella fascia oraria prevista 7.30 – 12.30, sono state 1124 le verifiche eseguite dalle pattuglie, con 143 violazioni rilevate. I controlli proseguiranno nella fascia pomeridiana, prevista dalle ore 17.00 alle ore 20.00.