Roma – I fatti alcuni giorni fa in piazza del Pigneto, dove una pattuglia del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di viabilità nella zona, è intervenuta in ausilio di un dipendente Atac, 61enne in servizio di controllo sulla linea 81.

La vicenda

L’uomo, alla richiesta del titolo di viaggio ad un ragazzo, che ne risultava sprovvisto, è stato da quest’ultimo aggredito e spintonato in terra con violenza. L’aggressore, un turista spagnolo di 21 anni, ha poi cercato di darsi alla fuga scendendo repentinamente dal mezzo, in quel momento fermo per la salita e discesa dei passeggeri.

Immediato l’intervento dei caschi bianchi, che sono riusciti a bloccare il ragazzo, nonostante il suo comportamento aggressivo ed i tentativi di opporsi ai controlli degli operanti. Prestato soccorso al controllore, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale, il 21enne è stato condotto presso gli uffici e, terminati gli accertamenti di rito, denunciato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo