Entrerà in servizio martedì 11 novembre sulla tratta extraurbana della linea Roma-Viterbo il primo treno Alstom revisionato.

I dettagli

Il treno, che sarà scortato da un istruttore nelle prime giornate, rientra in servizio sulla tratta extraurbana dopo un intervento di manutenzione straordinaria effettuato presso gli impianti di Piacenza dalla RTI Ma-Group/Sitav.

Si tratta del primo di quattro treni attualmente sottoposti a revisione straordinaria presso la stessa sede.

Dopo un periodo di rodaggio di 15 giorni sulla tratta extraurbana, il treno sarà destinata alla tratta urbana della linea.

Il convoglio si presenta con la nuova livrea Cotral, è dotato della funzione vigilante per la sicurezza del macchinista e ha ricevuto una revisione completa dell’impianto di climatizzazione, per migliorare il comfort dei passeggeri.

Le dichiarazioni

“Con questo intervento, Cotral prosegue nel percorso di manutenzione straordinaria della flotta ferroviaria, con l’obiettivo di offrire un servizio più affidabile. Questo è il primo dei quattro treni attualmente sottoposti a revisione straordinaria. Il suo rientro in servizio segna l’avvio di un percorso concreto di rinnovo della flotta. Cotral continua a investire nella manutenzione come leva fondamentale per migliorare la qualità del servizio,”dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla.

“Grazie al lavoro di Cotral è stato avviato un piano di manutenzione e revisione dei rotabili sulle ferrovie regionali che non era mai stato effettuato prima con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il Tpl regionale”, dichiara l’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.