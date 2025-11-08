Roma – Lutto nel mondo della musica e della televisione italiana: addio al maestro Peppe Vessicchio.

Lutto nel mondo della musica e della televisione: addio al maestro Peppe Vessicchio. Aveva 69 anni

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, il maestro Vessicchio è venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, 8 novembre 2025, all’età di 69 anni presso il San Camillo di Roma, dove era giunto in seguito ad una complicazione improvvisa.

Noto direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, Peppe Vessicchio era molto amato dal grande pubblico: già numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

Foto da Facebook