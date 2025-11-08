Asl Frosinone al 1° Congresso Nazionale AIMO–SISO: intervento chirurgico del dottor Baglioni in diretta

Asl Frosinone protagonista al 1° Congresso Nazionale AIMO–SISO: il dottor Luigi Baglioni esegue un intervento chirurgico in diretta davanti a 1600 specialisti.

I dettagli

La sanità provinciale protagonista al Congresso AIMO-SISO (Associazione Italiana Medici Oculisti – Società Italiana di Scienze Oftalmologiche): il dottor Luigi Baglioni, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica e Chirurgia Vitreoretinica della ASL di Frosinone, ha eseguito un intervento chirurgico in diretta davanti a oltre 1.600 oculisti provenienti da tutta Italia, nell’ambito del più prestigioso appuntamento scientifico dell’anno per la comunità oftalmologica italiana.

Un momento di straordinaria rilevanza professionale e scientifica, che ha messo sotto i riflettori l’eccellenza della struttura frusinate e la competenza del suo team. L’intervento, seguito con grande attenzione da specialisti e colleghi, ha evidenziato l’elevato livello tecnico, la capacità innovativa e la qualità del lavoro svolto quotidianamente presso l’Oculistica di Frosinone.

Le dichiarazioni

“Essere chiamati a operare in diretta in un congresso di questa portata è un grande onore — ha dichiarato il Dott. Baglioni — ma soprattutto una soddisfazione per la nostra realtà locale. È la dimostrazione che anche nelle strutture territoriali si possono raggiungere risultati di altissimo livello, grazie all’impegno, alla passione e alla collaborazione di un gruppo straordinario che desidero ringraziare per il supporto quotidiano e l’attenzione riservata ai nostri pazienti.”

La ASL di Frosinone esprime profondo orgoglio per questo riconoscimento, che conferma il valore della sanità territoriale e la capacità delle nostre strutture di competere ai massimi livelli nazionali. Un risultato che premia il lavoro, la dedizione e la visione di chi ogni giorno opera per garantire cure di qualità e servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini.

