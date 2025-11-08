Spaccio a Frosinone: fermato un uomo al Casermone

Nella notte appena trascorsa, personale della Polizia di Stato ha fermato un 45enne in zona “Casermone” al quale è stato contestato il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

L’intervento della Polizia di Stato a Frosinone

Nel particolare, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Frosinone, impegnata nell’ordinaria attività di controllo del territorio, verso le ore 01.00 nel transitare in zona “Casermone” ha notato un’auto in transito con un uomo a bordo.

Vista la tarda ora, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo dal quale è emerso che il soggetto, un 45enne proveniente da un paese in provincia di Roma, si era recato nella nota zona di spaccio per acquistare della sostanza stupefacente che, spontaneamente ha consegnato.

La sostanza stupefacente rinvenuta del tipo “Cocaina” è stata sequestrata e al soggetto è stata ritirata la patente di guida.

Nei confronti del predetto, il Questore della Provincia di Frosinone, emetterà un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

