Roma – Torre dei Conti: servono le immagini del primo crollo. L’appello diffuso dai Carabinieri: le foto e i video sono necessari al fine di ricostruire l’ esatta dinamica di quanto avvenuto.

L’appello dei Carabinieri

In relazione alle indagini sul tragico crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, costato la vita a un operaio, rimasto intrappolato sotto le macerie, si invita chiunque sia in possesso di video o foto, di qualsiasi tipo, in cui sia ripreso, anche solo parzialmente, il primo crollo, li invii all’indirizzo mail crollotorredeiconti@carabinieri.it (Max 20MB) oppure tramite Whatsapp al numero +39 3479261316, allegando il materiale che si intende fornire, un documento di identità e un’utenza dove si preferisce essere contattati.