Roma, consegnata la Lupa Capitolina a Robert De Niro

Roma – Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha consegnato all’attore di fama internazionale Robert De Niro la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città, durante una cerimonia in Campidoglio.

La cerimonia di consegna

Alla cerimonia era presente una rappresentanza della Giuria Young Adult di Alice nella Città, composta da 10 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, selezionati da diversi istituti scolastici di Roma e provincia.

Il riconoscimento è stato attribuito per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del cinema mondiale.

“Ricevo questa onorificenza con immensa gratitudine, non solo per me stesso ma per tutti coloro che continuano a essere toccati dallo spirito di Roma e da ciò che essa rappresenta”, ha dichiarato De Niro.

Fonte notizia e foto: Roma Capitale