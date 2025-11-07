Ieri, 6 novembre 2025, il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS è intervenuto nel territorio di Morolo, in provincia di Frosinone per soccorrere un escursionista caduto lungo un sentiero di fondovalle.
Morolo, cade lungo il sentiero e scivola per diversi metri: paura per un escursionista. I dettagli sul soccorso
L’uomo, scivolato per alcuni metri, ha riportato diversi traumi, non riuscendo a proseguire in autonomia.
Subito intervenuta l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria del 118. A supporto una squadra di terra del CNSAS.
Il recupero, reso complesso dal terreno impervio, è avvenuto tramite verricello. L’escursionista è stato trasportato all’ospedale di Alatri per ricevere le cure necessarie.
Sul posto anche i Carabinieri.
Fonte testo e foto: pagina del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS