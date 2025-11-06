Ferentino, ultimati i lavori sulla Casilina: strada di nuova aperta al traffico da sabato

Anas ha ultimato gli interventi di risanamento strutturale e di ricostruzione del viadotto situato al km 72,116 della Strada Statale 6 “Via Casilina”, nel Comune di Ferentino, in provincia di Frosinone.

I dettagli sull’intervento

L’intervento si era reso necessario per garantire la sicurezza del transito veicolare sull’opera e ha richiesto la chiusura del tratto stradale e della S.P. 159, rientra nel Programma di Manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale Anas.

A seguito della conclusione positiva delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione, nella giornata di sabato 8 novembre il tratto della Via Casilina sarà riaperto al traffico.

Al fine di garantire una migliore gestione del traffico locale e minimizzare i disagi, si è ritenuto opportuno programmare la riapertura definitiva nel pomeriggio del giorno indicato.

Con la riapertura del tratto interessato, viene conseguentemente rimosso l’obbligo di deviazione sul percorso alternativo che aveva coinvolto la SS 214 e diverse strade provinciali e comunali (tra cui la SP 11 “Morolense” e la Rotatoria “ITACA”), ripristinando la normale circolazione stradale sul principale asse della Via Casilina.

Viene inoltre revocata la limitazione al transito per i veicoli di massa superiore a 7,5 t che vigeva sul tratto.