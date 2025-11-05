Roma – La Procura, in seguito alla morte di Octay Stroici, procede per omicidio colposo nell’indagine sui due crolli avvenuti alla Torre dei Conti, zona Fori Imperiali.
Roma, indagini in corso sui crolli alla Torre dei Conti e sulla morte dell’operaio 66enne: la Procura indaga per omicidio colposo
Indagini in corso per la morte dell’operaio di 66 anni, deceduto dopo i crolli di una parte della Torre dei Conti. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo; nel procedimento è contestato anche il disastro colposo.
L’intera area è stata posta sotto sequestro; verrà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima. Chi indaga affiderà una consulenza tecnica per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, al fine di individuarne le cause e responsabilità. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.
Foto di repertorio del primo crollo parziale della Torre dei Conti