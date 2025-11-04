Operazione antidroga a Fiuggi: arrestato un 27enne

Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 27enne del posto.

I dettagli

L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di eludere il controllo di polizia cercando di far perdere le proprie tracce utilizzando delle stradine secondarie. Purtroppo per lui è stato immediatamente raggiunto dai militari. A seguito di perquisizione personale, effettuata in un secondo momento anche presso l’abitazione del ragazzo, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 27enne, 35 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, suddivisa in varie dosi pronte per essere immesse in commercio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente.

La droga è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il 27enne, invece, è stato portato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.