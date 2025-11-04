A1 – Chiusa per una notte la stazione di Frosinone: i dettagli e tutte le info da sapere.
Info e dettagli
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in uscita per chi proviene da Roma.
Leggi anche – Veicoli rubati, denunciate tre persone: i controlli sulla A1 in provincia di Frosinone
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino.
Foto di repertorio