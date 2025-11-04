Attualità Viabilità

A1, chiusa per una notte la stazione di Frosinone: i dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino.

