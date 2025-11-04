Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani, 5 novembre, in segno di cordoglio per la morte di Octay Stroici, operaio impegnato nel restauro della Torre dei Conti deceduto nella notte.
Crolli Torre dei Conti. Lutto a Roma per la morte dell’operaio estratto dopo undici ore dalle macerie: la nota del Campidoglio
La città di Roma si stringe attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per questa tragica perdita.
Le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici comunali in segno di lutto.
Lo fa sapere il Campidoglio in una nota.
Foto di repertorio