Giornate di grandi annunci per il noto fumettista romano Zerocalcare: al Lucca Comics & Games, Michele Rech aveva infatti presentato il titolo della sua nuova serie Netflix, mentre oggi annuncia sui propri canali social l’uscita del suo ultimo libro.

Zerocalcare, annunciati la prossima serie su Netflix e il nuovo libro: le ultime novità dal noto fumettista romano

La nuova serie di Zerocalcare, prevista per il prossimo anno, uscirà su Netflix e si intitolerà “Due Spicci”. Oggi, invece, annuncia, sempre tramite i suoi canali social, anche l’ultima iniziativa editoriale. “Nel nido dei serpenti”, questo il titolo del libro che uscirà il prossimo 5 dicembre, raccoglie “meno di metà una raccolta integrale dei fumetti fatti per Internazionale intorno al processo agli antifascisti e alle antifasciste accusati degli attacchi ai neonazisti durante il cosiddetto giorno dell’Onore a Budapest, e per più di metà una storia nuova di 115 pagine“, come dichiara lo stesso Zerocalcare.

Il post di Zerocalcare su Nel nido dei serpenti

“Ciao il 5 dicembre in libreria, fumettiera e negli store online esce Nel nido dei serpenti.

È un malloppo di 200 pagine, ed è per poco meno di metà una raccolta integrale dei fumetti fatti per Internazionale intorno al processo agli antifascisti e alle antifasciste accusati degli attacchi ai neonazisti durante il cosiddetto giorno dell’Onore a Budapest, e per più di metà una storia nuova di 115 pagine.

La parte inedita racconta un viaggio in Germania fatto quest’estate che per me è stato come scoperchiare un pozzo di ricordi di esperienze personali e collettive spesso molto dolorose, ma anche la scoperta di un passato recentissimo nel cuore dell’Europa fatto di anni di omicidi, esecuzioni, e connivenze. Parla dell’eredità di quel sangue versato e delle responsabilità che la società tedesca ha scelto di assumersi e di quelle che ha preferito ignorare.

Ma soprattutto parla di Maja T., al momento l’unica persona che si trova in carcere in Ungheria da più di un anno e che nel giro di un paio di mesi rischia una condanna a 24 anni di carcere in un processo che sfida qualsiasi regola dello stato di diritto.

Il libro, che nasce da una collaborazione editoriale tra Bao Publishing e Momo edizioni, serve anche a raccogliere fondi per sostenere le spese legali di Maja e di tutte le 17 persone imputate in quel processo, perlopiù in carcere in Germania o sparse in giro per l’Europa con la spada dell’estradizione che gli pende sulla testa.

Mo sapete tutto, è oggettivamente un libro particolare, nella gallery ci stanno un po di immagini, così ognuno può scegliere che fare, non si ritrova in mano un oggetto inaspettato e soprattutto non me scrive dopo per lamentarsi”, è quanto dichiarato da Zerocalcare.

Foto dalla pagina Facebook di Bao Publishing