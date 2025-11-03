Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 novembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 novembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 novembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Blanca – S3E6 – Il bambino
23:30 Storie di sera
23:55 TG1 Sera
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Lo Spaesato
23:30 Il Processo al 90°
01:00 Radio2 Social Club
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Fin che la barca va
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6811
21:20 Lo stato delle cose
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Quarta Repubblica
00:56 Pasolini – Un delitto italiano
Canale 5
20:00 TG5
20:35 La ruota della fortuna
21:35 Grande fratello nip
00:56 TG5
01:40 Uomini e donne
Italia 1
20:37 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 Fast & Furious 5
00:01 Law & Order: I due volti della giustizia
00:46 Sport Mediaset Monday Night
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 La Torre di Babele
23:00 Barbero risponde
00:20 Tg La7
00:30 Otto e mezzo
TV8
20:15 Foodish – Anteprima
20:20 Foodish
21:30 Anteprima GialappaShow
21:35 GialappaShow
00:00 Anteprima GialappaShow
NOVE
20:40 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Little Big Italy
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:08 Nemico pubblico
23:40 Dead Man Down: Il sapore della vendetta
01:45 Supergirl
Rai 4
20:33 Bones S5E12 – La prova nel budino
21:19 Prey
23:00 Predator
00:45 Anica appuntamento al cinema
00:51 Bones S5E11 – Alieni di flanella
Iris
20:20 Walker Texas Ranger
21:19 Fuga da Alcatraz
23:38 The Last Duel
Rai 5
20:29 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Malesia – 27/07/2016
21:23 La ragazza del punk innamorato
23:03 Hannah e le sue sorelle
00:46 The Great Songwriters: Linda Perry
Rai Movie
21:10 Gli ultimi fuorilegge
22:50 The Kid
Rai Premium
21:20 Natale allo Starlight
22:50 Un Natale senza tempo
00:25 Storie italiane
Cielo
20:10 Affari di famiglia
21:20 Acts of Violence
23:15 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:20 Sky Sport 24 Night
00:20 Padovano innocente, 17 anni senza libertà
Twentyseven
20:28 Colombo
21:15 Caro zio Joe
23:20 Una notte da leoni 3
01:08 Miami Vice
01:56 Camera Cafe’
TV2000
20:00 Santo Rosario
20:45 TG 2000
21:10 Canonico
23:00 Indagine ai confini del sacro
LA7 Cinema
20:20 Padre Brown
21:15 Il cliente
23:25 Uno sconosciuto alla porta
01:25 Frankenstein di Mary Shelley
La 5
21:15 A Star is Born
23:42 Uomini e donne
01:01 Grande Fratello Live
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti
21:35 Hercai – Amore e vendetta
00:25 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta
Cine34
21:00 Tu la conosci Claudia?
22:52 Vi racconto
23:00 Il te’ nel deserto
01:43 La prima pietra
Focus
20:28 Enigmi alieni – PrimaTv
21:19 La casa nello spazio : 25 anni a bordo della iss
21:22 Terrore nello spazio – allarme rosso sulla stazione spaziale internazionale – PrimaTv
22:20 Space beyond – PrimaTv
00:17 Freedom – Oltre il confine
Giallo
21:10 Vera
23:10 L’Ispettore Barnaby
TOP Crime
20:22 The Mentalist
21:16 C.S.I. Miami
22:56 Law & Order: Organized Crime
00:35 Il ritorno di Colombo
Italia 2
20:01 Naruto Shippuden
20:30 Young Sheldon
21:24 One Piece – PrimaTv
22:24 My Hero Academia – PrimaTv
23:23 THE BIG BANG THEORY
DMAX
20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale
21:25 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch
23:15 WWE Raw
Rai Storia
20:00 IQ XIX serie Basilica di Santa Maria Maggiore Mosaico dell’arco trionfale, V secolo
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Pasolini contro tutti. 1968-1975 – 03/11/2025
21:10 Cronache dalla storia Napoleone in Italia. Re e imperatore
21:45 Gli occhi cambiano – Immaginare
22:55 Spacca 15: intervista Pasolini
23:05 Cesare Battisti, l’ultima fotografia
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:19 Grande Fratello
