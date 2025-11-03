Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 novembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 novembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 novembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Blanca – S3E6 – Il bambino

23:30 Storie di sera

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Lo Spaesato

23:30 Il Processo al 90°

01:00 Radio2 Social Club

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6811

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Quarta Repubblica

00:56 Pasolini – Un delitto italiano

Canale 5

20:00 TG5

20:35 La ruota della fortuna

21:35 Grande fratello nip

00:56 TG5

01:40 Uomini e donne

Italia 1

20:37 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Fast & Furious 5

00:01 Law & Order: I due volti della giustizia

00:46 Sport Mediaset Monday Night

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

23:00 Barbero risponde

00:20 Tg La7

00:30 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Anteprima GialappaShow

21:35 GialappaShow

00:00 Anteprima GialappaShow

NOVE

20:40 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:08 Nemico pubblico

23:40 Dead Man Down: Il sapore della vendetta

01:45 Supergirl

Rai 4

20:33 Bones S5E12 – La prova nel budino

21:19 Prey

23:00 Predator

00:45 Anica appuntamento al cinema

00:51 Bones S5E11 – Alieni di flanella

Iris

20:20 Walker Texas Ranger

21:19 Fuga da Alcatraz

23:38 The Last Duel

Rai 5

20:29 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Malesia – 27/07/2016

21:23 La ragazza del punk innamorato

23:03 Hannah e le sue sorelle

00:46 The Great Songwriters: Linda Perry

Rai Movie

21:10 Gli ultimi fuorilegge

22:50 The Kid

Rai Premium

21:20 Natale allo Starlight

22:50 Un Natale senza tempo

00:25 Storie italiane

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 Acts of Violence

23:15 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:20 Sky Sport 24 Night

00:20 Padovano innocente, 17 anni senza libertà

Twentyseven

20:28 Colombo

21:15 Caro zio Joe

23:20 Una notte da leoni 3

01:08 Miami Vice

01:56 Camera Cafe’

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:45 TG 2000

21:10 Canonico

23:00 Indagine ai confini del sacro

LA7 Cinema

20:20 Padre Brown

21:15 Il cliente

23:25 Uno sconosciuto alla porta

01:25 Frankenstein di Mary Shelley

La 5

21:15 A Star is Born

23:42 Uomini e donne

01:01 Grande Fratello Live

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Tu la conosci Claudia?

22:52 Vi racconto

23:00 Il te’ nel deserto

01:43 La prima pietra

Focus

20:28 Enigmi alieni – PrimaTv

21:19 La casa nello spazio : 25 anni a bordo della iss

21:22 Terrore nello spazio – allarme rosso sulla stazione spaziale internazionale – PrimaTv

22:20 Space beyond – PrimaTv

00:17 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:22 The Mentalist

21:16 C.S.I. Miami

22:56 Law & Order: Organized Crime

00:35 Il ritorno di Colombo

Italia 2

20:01 Naruto Shippuden

20:30 Young Sheldon

21:24 One Piece – PrimaTv

22:24 My Hero Academia – PrimaTv

23:23 THE BIG BANG THEORY

DMAX

20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:25 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:00 IQ XIX serie Basilica di Santa Maria Maggiore Mosaico dell’arco trionfale, V secolo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Pasolini contro tutti. 1968-1975 – 03/11/2025

21:10 Cronache dalla storia Napoleone in Italia. Re e imperatore

21:45 Gli occhi cambiano – Immaginare

22:55 Spacca 15: intervista Pasolini

23:05 Cesare Battisti, l’ultima fotografia

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:19 Grande Fratello

