Nascere a Sora: un nuovo incontro dedicato ai futuri genitori

La ASL di Frosinone, su iniziativa della Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘SS.Trinità’ di Sora, promuove l’iniziativa ‘Nascere a Sora – Incontro con le mamme ed i papà’, un appuntamento pensato per accompagnare i futuri genitori nel percorso della gravidanza, del parto e dei primi giorni di vita del neonato.

I dettagli sull’iniziativa

L’incontro si terrà martedì 14 novembre 2025 alle ore 14:30, presso la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria – Piano Terra, Scala A dell’Ospedale “SS. Trinità” di Sora.

Le ostetriche e le infermiere del Nido saranno a disposizione per fornire informazioni sui servizi ambulatoriali dedicati alla gravidanza, sul travaglio e sul parto, sull’allattamento e sull’accoglienza del neonato. Se disponibile, sarà possibile visitare la sala parto e il nido, per conoscere da vicino gli ambienti e il personale che accompagneranno le famiglie in uno dei momenti più importanti della vita.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire supporto, ascolto e orientamento, rafforzando il legame tra ospedale e territorio e promuovendo una cultura della nascita consapevole e serena.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione. I posti sono limitati. È possibile prenotarsi contattando la Direzione Sanitaria nei giorni feriali dalle 15:00 alle 17:00 al numero 0776/8294091.

