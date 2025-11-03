A1, chiusure notturne delle stazioni di Cassino, Ceprano, Pontecorvo e San Vittore

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
- dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo al km 658+900 o di Frosinone al km 624+200;
- dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cassino al km 669+900 o di Ceprano al km 642+000;
Leggi anche – Pontecorvo, tentato furto in un appartamento: folle inseguimento in autostrada
- dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo al km 658+900 o di San Vittore al km 679+000;
- dalle 22:00 di giovedì 6 alle alle 6:00 di venerdì 7 novembre sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cassino al km 669+900 o di Caianello al km 701+100.
Foto di repertorio
Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo