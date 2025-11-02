Roma – Da lunedì 3 novembre al 28 novembre saranno in corso i lavori di rifacimento del manto stradale lungo viale Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel tratto comunemente noto come Panoramica, asse di collegamento tra Monte Mario e piazzale Clodio.

I dettagli

Le attività si svolgeranno in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

L’intervento, a cura di Anas in coordinamento con il dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, rientra nel Piano Strade di Roma Capitale ed è finanziato con fondi giubilari. Riguarda un tratto di circa 1,5 chilometri per senso di marcia (per un totale di 3 km, con due corsie per direzione) e prevede il rifacimento completo della pavimentazione, la manutenzione delle opere accessorie e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

Durante le lavorazioni saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità, con chiusure notturne e sensi unici alternati nei tratti interessati:

divieto di transito su viale Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (da piazzale Clodio a via Trionfale e viceversa), eccetto i mezzi d’opera;

divieto di transito e sensi unici alternati su alcune vie limitrofe (via Bausan, via Romeo Romei e via Mario Polerà), per consentire l’accesso ai residenti e garantire la sicurezza delle lavorazioni.

La Polizia Locale di Roma Capitale assicurerà la vigilanza e il supporto alla viabilità per tutta la durata del cantiere.

Le dichiarazioni

“Dopo molti anni, interveniamo su un asse viario strategico che collega Monte Mario con piazzale Clodio – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – È un tratto lungo 3 chilometri che da tempo necessitava di una riqualificazione complessiva. L’intervento, svolto in orario notturno, è importante per migliorare la sicurezza della strada e degli utenti, e per restituire decoro e funzionalità a una delle principali direttrici di collegamento della città. Grazie alla collaborazione con ANAS e al coordinamento del dipartimento Lavori Pubblici, proseguiamo il Piano Strade di manutenzione delle grandi arterie”.

Tutte le indicazioni sulle chiusure e le modifiche alla viabilità sono disponibili sui canali informativi di Roma Servizi per la Mobilità.

Foto di repertorio