Poste Italiane comunica che in tutti i 393 uffici postali di Roma e provincia e nei 130 di Frosinone e provincia le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.

Pensioni in pagamento da lunedì a Roma, Frosinone e province: i dettagli da Poste Italiane

Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 442 ATM Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello.

Foto di repertorio